O julgamento do líder dos Super Dragões e mais oito acusados de terem agredido adeptos do Benfica e polícias num jogo de hóquei em patins, em 2018, foi esta terça-feira adiado por impossibilidade de Hugo Carneiro, mais conhecido por "Polaco", e que está detido em Custóias no âmbito da Operação Pretoriano, de estar presente devido à greve dos guardas prisionais.