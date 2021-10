Agressões e tiros em jogo dos distritais no Montijo: polícia chegou a apontar arma a um jogador

A carregar o vídeo ...

A PSP teve intervir, na tarde deste domingo, para separar adeptos e jogadores que se envolveram em confrontos no jogo de futebol que opôs Olímpico do Montijo e V. Setúbal B, a contar para a 1.ª divisão distrital da Associação de Futebol de Setúbal. Dois agentes da PSP efetuaram vários disparos para o ar, para fazer cessar as agressões, e um chegou mesmo a apontar a arma na direção de um jogador.