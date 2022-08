Aguero viu grupo da Champions com PSG e Benfica e 'avisou' Otamendi: «Não lesiones o Messi, eu mato-te!»

A carregar o vídeo ...

Ditou o sorteio da Liga dos Campeões 2022/23, realizado esta quinta-feira, que Benfica e PSG ficassem no grupo H , juntamente com Juventus e Maccabi Haifa, algo que não agradou... Sergio Aguero. O antigo avançado argentino analisava todas as equipas e, ao perceber que Otamendi estaria frente a frente com Messi e Di María, internacionais pela albiceleste, deixou um pedido ao central das águias: "Não lesiones o Messi, eu mato-te! Vem aí o Mundial...", atirou em tom de brincadeira. (: Twitter)