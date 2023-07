Aí está a segunda pele do leão: Sporting divulga equipamento alternativo

A carregar o vídeo ...

No dia em que celebra 117 anos, o Sporting divulga a nova camisola alternativa para 2023/24. O segundo equipamento para a nova temporada, de novo inspirado no lema ‘New Era 2.0’, tem como cor predominante o branco, com riscas horizontes verdes, e será hoje apresentado em palco no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, às 21h30, na gala que assinala o aniversário do clube