«Ainda não podem conduzir, por isso vão de bicicleta»: o golaço que marca a final do torneio Lopes da Silva

A carregar o vídeo ...

Tem apenas 14 anos, mas já marca como gente grande. Dinis Pinheiro, da AF Setúbal, montou-se na bicicleta para inaugurar o marcador na final do torneio Lopes da Silva frente à AF Madeira. Apesar da derrota (1-3 após penáltis), certamente que o jovem jamais esquecerá este golaço. "Ainda não podem conduzir, por isso vão de bicicleta", escreveu o Canal 11 na partilha do vídeo no Twitter