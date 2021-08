A carregar o vídeo ...

O Ajax oficializou esta sexta-feira o terceiro equipamento para a época 2021/22, o qual conta com uma homanegam a Bob Marley, cantor jamaicano que morreu em 1981. A camisola é inspirada ainda na sua canção 'Three Little Birds', que é cantada pelos adeptos do clube holandês antes dos jogos. [Vídeo: Twitter Ajax]