Al Hilal ganhou mas Jorge Jesus acabou jogo em fúria

A carregar o vídeo ...

O Al Hilal apurou-se este sábado para as meias-finais da Taça dos Clubes Campeões Árabes mas Jorge Jesus terminou o jogo com o Al Ittihad em fúria. Durante a transmissão televisiva do encontro, numa altura em que os jogadores e elementos das equipas técnicas se cumprimentavam num gesto de fair-play, é possível ver Jorge Jesus irritado com um elemento do Al Hilal, tentando ignorá-lo de seguida.