O Al Nassr venceu no terreno do Al Fayha por 1-0, na 1.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões asiática, com Cristiano Ronaldo a apontar o único golo do jogo. No final, a equipa de Luís Castro e os adeptos da formação saudita celebraram ao estilo celebrizado pela Islândia no Euro'2016 e CR7 deu o toque final, ouvindo ainda os cânticos em seu nome.