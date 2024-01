Al Nassr mostra imagens exclusivas das palestras de Cristiano Ronaldo: «A nossa família está aqui»

A carregar o vídeo ...

O Al Nassr divulgou esta quarta-feira, através de um vídeo publicado nas redes sociais, imagens exclusivas de Cristiano Ronaldo desde a sua chegada ao clube. Na produção, com cerca de dois minutos e meio, é possível ver (e ouvir, embora o craque comunique em inglês com os seus companheiros) algumas das vezes que Cristiano Ronaldo foi dono da palavra no balneário do Al Nassr, onde o internacional português procurou incentivar os seus colegas antes dos jogos. [Vídeo: Al Nassr]