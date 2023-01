Al Nassr preparou coreografia com mensagem em português para Cristiano Ronaldo

A carregar o vídeo ...

Foi com pompa e circunstância que Cristiano Ronaldo se estreou este domingo de forma oficial pelo Al Nassr. Totalmente lotado para ver o internacional português jogar na Liga saudita, o estádio Mrsool Park contou ainda com uma surpresa para Cristiano Ronaldo antes do apito inicial da partida. "Vamos", lia-se numa coreografia que deu vida a uma das bancadas centrais do recinto que hoje recebeu o Al Ettifaq.