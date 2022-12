Alan Shearer, Pochettino e Rio Ferdinand celebram golo da Coreia do Sul contra Portugal

A carregar o vídeo ...

Alan Shearer, Mauricio Pochettino e Rio Ferdinand estavam a fazer os comentários do jogo de Portugal com a Coreia do Sul para a BBC e celebraram de forma efusiva o segundo golo da Coreia, que deu a vitória à seleção treinada por Paulo Bento. "Que está a fazer Portugal?", questionou Shearer antes do golo. (Vídeo Instagram/Rio Ferndiand)