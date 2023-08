Alan Varela já está a caminho de Portugal para assinar pelo FC Porto: «Saio daqui muito feliz»

A carregar o vídeo ...

Alan Varela embarca esta segunda-feira para Portugal, onde vai assinar por cinco temporadas com o FC Porto . Em declarações aos jornalistas no Aeroporto de Buenos Aires-Ezeiza, o médio argentino garantiu que sai do Boca Juniors "muito feliz" depois de todo o carinho que tem recebido da parte dos adeptos ao longo dos últimos dias. (: Twitter/SportsCenter)