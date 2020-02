A carregar o vídeo ...

Susto no jogo Independiente del Valle-Flamengo, da Supertaça sul-americana: os 65 minutos, Bruno Henrique ganha na velocidade a Schunke, isola-se e marca, no entanto, não o futebolista brasileiro lesiona-se, ao chocar com o guarda-redes adversário e sai de campo de maca. O jogo terminou empatado (2-2)