Alberto Contador em 'modo múmia': «Retiraram-me mais de 100 lipomas e fizeram-me mais de 70 cortes»

A carregar o vídeo ...

Alberto Contador, um dos ciclistas mais bem sucedidos na história do ciclismo, recorreu esta sexta-feira às redes sociais para se apresentar... em 'modo múmia' após uma operação. "Retiraram-me mais de 100 lipomas e fizeram-me mais de 70 cortes", disse o antigo ciclista, que conta com dois triunfos no Tour de França (2007 e 2009), mais dois no Giro d'Itália (2008 e 2015) e três na Volta a Espanha (2008, 2012 e 2014). Em terras lusas, venceu a Volta ao Algarve em 2009.