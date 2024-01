«Além de ganhar o Puskás também vai ganhar o prémio de melhor fato»: reportagem com Paulo Battista, o alfaiate que veste Nuno Santos para o The Best

A carregar o vídeo ...

Com 20 anos de carreira e quase a completar 10 com um atelier de excelência em Lisboa, Paulo Battista será o responsável por qualquer crítica que você possa tecer à forma como o "vaidosão" Nuno Santos – é assim, entre outros elogios, que o mima – se irá apresentar em Londres, esta segunda-feira, na carpete das estrelas, e se possível no palco que o possa consagrar como o Puskás 2023. Record foi saber mais sobre o fato que o jogador do Sporting vai usar...