Alerta máximo em Valência: Mais de 700 agentes escoltam equipa de basquetebol do Maccabi Tel Aviv

A guerra no Médio Oriente e as consequentes ameaças terroristas têm deixado vários países europeus em alerta, entre os quais a Espanha, de onde chegam estas imagens impressionantes. A formação israelita do Maccabi Tel Aviv defronta dentro de momentos o Valencia, para a 3.ª jornada da Euroliga de basquetebol, e foi escoltada por cerca de 700 agentes até ao Pavilhão. O forte contigente policial contou com carrinhas das forças especiais e até helicópteros. [Video: X]