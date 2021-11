A carregar o vídeo ...

Fábio Vieira renovou esta quinta-feira com o FC Porto até 2025 e, em declarações aos meios dos azuis e brancos, recordou o momento em que pediu a Alex Telles para bater o livre, que lhe valeu o primeiro golo pela equipa principal dos dragões, diante do Belenenses SAD, em julho do ano passado. [Vídeo: FC Porto]