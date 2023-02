Alex Ferguson elogia trabalho de Ten Hag no Man. United: «Está no caminho certo»

A carregar o vídeo ...

Após a conquista da Taça da Liga inglesa, Alex Ferguson deixou elogios ao trabalho de Erik ten Hag no Manchester United e ainda aplaudiu os reforços pedidos pelo técnico holandês para o emblema inglês. "O Manchester United é baseado no sucesso. Erik está no caminho certo para isso. As suas contratações foram muito boas, o que penso que é importante, e ele tem o controlo do clube. Quando se chega ao Manchester United tens de começar bem imediatamente e ele está a fazer isso muito bem. Além disso, Erik tem o Steve McClaren [como adjunto], que esteve connosco alguns anos, e a experiência ajuda", frisou o histórico treinador dos red devils, à 'Sky Sports'. [Vídeo: Football Daily]