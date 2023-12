Alex Telles 'tirou a foto' e Laporte deu beijinho na cabeça: os festejos após golo de Cristiano Ronaldo

A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo marcou esta sexta-feira o golo 51 de 2023 na vitória do Al Nassr sobre o Al Ettifaq (). Nos festejos, Alex Telles e Laporte acabaram por dar nas vistas. O brasileiro ficou atrás de CR7, no relvado, a 'tirar a foto' da famosa comemoração do português, enquanto que o central juntou-se ao grupo e deu um beijinho na cabeça do craque, que está no topo dos melhores marcadores do ano civil.