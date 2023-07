A carregar o vídeo ...

Alexandre Pato regressou com tudo ao São Paulo. No segundo jogo desde o regresso àquela que é a sua casa, o avançado brasileiro estreou-se a marcar na goleada por 4-1 sobre o Santos, a contar para a ronda 15 do campeonato brasileiro, e não poupou nos festejos. Aliás, a comemoração do atacante acaba mesmo por ser melhor do que o golo. [Vídeo: CBS Sports Golazo]