A carregar o vídeo ...

Alexandre Pinto, que liderou a equipa de futsal feminino do Benfica à conquista do hexacampeonato, assim como da Supertaça, foi distinguido na Gala das Campeãs como o prémio Melhor Treinador. No palco, o técnico de 40 anos agradeceu a todo o grupo de trabalho e não se esqueceu da 'equipa' que tem à espera todos os dias.