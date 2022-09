Alexsandro Ribeiro solidário com a pequena Mayara

A carregar o vídeo ...

O Chaves vai aproveitar a paragem do campeonato para realizar um jogo particular com o Trofense, no próximo sábado, mas o duelo não terá apenas o intuito de manter a equipa com ritmo elevado e na verdade, para esse encontro, há uma causa solidária em curso que visa ajudar Mayara, uma menina, adepta de Chaves que nasceu com Síndrome Dravet, uma doença rara que ainda não tem cura, apenas tratamentos com custo elevado.

Alexsandro Ribeiro, um dos jogadores em foco na subida dos Valentes Transmontanos ao patamar principal do futebol português, que se transferiu para o Lille de França no final da época, não ficou indiferente a nas redes sociais fez uma publicação a dar nota que vai marcar presença neste jogo, trazendo uma camisola para sortear e ajudar a pequena Mayara.

Recorde-se que a SAD flaviense está a reunir esforços para ajudar e, para já, garantiu que vai doar toda a receita angariada nesse encontro (5€ o bilhete). [Vídeo: Direitos Reservados]