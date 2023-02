A carregar o vídeo ...

Uma jornalista espanhola esteve esta sexta-feira na conferência de imprensa de Jurgen Klopp, de antevisão do jogo de amanhã com o Newcastle, e fez duas perguntas ao treinador alemão em espanhol. Klopp não a interrompeu e no final perguntou-lhe, entre muitos sorrisos, se alguém lhe tinha dito que ele falava espanhol... (Vídeo France Football)