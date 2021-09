Luuk De Jong foi apresentado esta quinta-feira como jogador do Barcelona. A transferência do avançado, que vai envergar o número '17', foi confirmada já em cima da hora do fecho do mercado de verão , mas o que é certo é que o holandês vai vestir a camisola dos blaugrana nesta temporada, por empréstimo do Sevilha, com opção de compra no final da mesma. [Vídeo: One Football]