Alireza Biranvand, guarda-redes do Boavista, entrou para o livro de recordes do Guinness depois de ter efetuado o lançamento de bola mais longo com a mão num jogo oficial de futebol. O guardião dos axadrezados atingiu a marca de 61.26 metros numa partida ao serviço do Irão, durante a paragem para as seleções. [Vídeo: Boavista]