Allegri: «Cristiano Ronaldo comunicou-me que não tem a intenção de ficar na Juventus»

Massimiliano Allegri, treinador da Juventus, confirmou esta sexta-feira na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Empoli que Cristiano Ronaldo não vai continuar em Turim. "Antes que me façam a pergunta, ontem falei com o Cristiano e ele comunicou-me que não tem a intenção de permanecer na Juventus. Por isso não será convocado, esta manhã não treinou. E agora falemos do Empoli..." (Vídeo RMC Sports/Twitter)