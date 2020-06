A carregar o vídeo ...

A viver uma temporada de sonho na Bundesliga, Alphonso Davies parece estar também em bom momento na vida pessoal, com a relação com Jordyn Huitema a seguir de vento em popa. O vídeo acima mostra mais um momento entre o casal, no qual nem a rapidez que apresenta em campo serviu para escapar à partida da sua namorada.