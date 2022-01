Alvalade mais verde: assim estão agora as bancadas do estádio

A carregar o vídeo ...

O Sporting iniciou a segunda fase do processo de remodelação das bancadas do Estádio José Alvalade e, nesse sentido, foram colocadas mais cadeiras verdes no recinto. Num vídeo publicado nas suas redes sociais, os leões assumem que querem ver o anfiteatro "all green" (todo verde).

"Continuamos a melhorar por dentro para te receber melhor", reforça o clube. Este é um dos desígnios definidos pela SAD no documento "Visão Estratégica 2020-2022", que deve ser finalizado até final da época [Vídeo Instagram Sporting]