A carregar o vídeo ...

Bem à sua imagem, Álvaro Pacheco justificou que o cumprimento a Sérgio Conceição no final do jogo tratou-se de uma mera cordialidade. "Eu não saí em paz. Estou aqui com vocês [jornalistas], mas estou com uma azia do caraças e tenho que andar e seguir em frente", atirou o técnico do Vizela, em declarações na conferência de imprensa no final do jogo.