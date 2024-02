Álvaro Pacheco: «Trubin foi o melhor jogador do Benfica aqui e acho que isso diz tudo»

A carregar o vídeo ...

Álvaro Pacheco não parou, nem por um segundo, de elogiar a exibição que os seus jogadores fizeram esta noite frente ao Benfica, assumindo que todos os vimaranenses ficaram com a sensação de que perderam dois pontos no empate com o campeão nacional (). Em declarações na conferência de imprensa, o técnico do Vitória considerou que Trubin foi mesmo o melhor jogador em campo do lado das águias, algo que na sua opinião acaba por refletir o quão 'mandão' e atrevido foi o Vitória na receção ao Benfica.