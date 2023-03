Alvo do Benfica para a próxima época bateu um penálti pelo México... quase para fora do estádio

A carregar o vídeo ...

Santiago Giménez teve um momento para esquecer na casa do Suriname. O alvo do Benfica para a próxima temporada alinhou pela seleção do México num encontro da Liga das Nações da CONCACAF, sendo titular e cumprindo os 90 minutos. Ficaria em branco apesar de ter tido uma soberana ocasião para marcar. Giménez dispôs de um penálti que atirou... quase para fora do estádio. O México venceria, ainda assim, o encontro por 2-0.