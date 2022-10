Alvo do FC Porto marca golo mais insólito da carreira... no meio de muita aselhice

A carregar o vídeo ...

O Racing Avellaneda venceu esta madrugada o duelo com o Rosário Central por pouco vistos 4-3, numa partida que teve muito para contar. Primeiro porque o Racing venceu depois de estar a perder por 3-1 aos 60' - marcou três golos em menos de 25 minutos -, mas também pela forma como inaugurou o marcador. Carlos Alcaraz, um jogador que foi apontado ao FC Porto, teve a sorte do seu lado e apontou aquele que será, provavelmente, o golo mais fortuito da sua carreira. Isso no meio de uma enorme aselhice da defensiva do Rosário. É ver para crer!