«Amaram-me mais do que as minhas ex-namoradas»: Jota despede-se do Celtic com vídeo emotivo

Jota recorreu este domingo às redes sociais para despedir-se dos adeptos do Celtic. O avançado português, que se prepara para dar um novo rumo à carreira no futebol saudita, ao serviço do Al-Ittihad, assumiu que a relação com os adeptos do clube escocês foi como um verdadeiro amor, recordando alguns dos seus casos amorosos no passado. "Encontraram uma forma de amar-me mais do que as minhas ex-namoradas. E eu garanto-vos que estivemos loucamente apaixonados", disse. [Vídeo: Jota]