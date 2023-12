A carregar o vídeo ...

Pepe ficou no chão e Sérgio Conceição pediu a Luís Gonçalves para se aproximar da zona nevrálgica, obrigando Nuno Almeida a pedir-lhe calma e a mostrar cartão ao seu adjunto, Vítor Bruno. O técnico do FC Porto também bate palmas, de forma irónica, a André Narciso, com quem está 'pegado'.