A carregar o vídeo ...

Mais um jogo no Benito Villamarín... e mais um espetáculo vindo desde as bancadas. Ao som de um violino no relvado, com uma adaptação ao clube da música 'Quédate', dos artistas Bizarrap e Quevedo, os adeptos verdiblancos não falharam à chamada e não faltou voz para acompanhar o instrumento de cordas. [Vídeo: La Liga]