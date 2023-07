Ambulância entra em campo para socorrer jogador e acaba trancada com as chaves no interior

A carregar o vídeo ...

A situação, insólita, aconteceu no Paraguai, na cidade de San Lorenzo, num jogo de juvenis entre as equipas do 6 de Janeiro e o Barrio Guaraní, no fim de semana. Um jogador sentiu-se mal e foi necessário que uma ambulância entrasse no terreno de jogo. O problema foi que o condutor do veículo deixou as chaves no interior e as portas trancaram-se. Felizmente o jogador que precisava de assistência estava sentado no banco de suplentes... (Vídeo delpynews/Twitter)