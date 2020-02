A carregar o vídeo ...

Neymar festejou (antecipadamente) na noite de domingo o seu 28.º aniversário, sob o tema ' noite do branco '. As amigas do internacional brasileiro arrasaram mas foi a modelo Izabel Goulart, quem recebeu os maiores elogios: «Isso é uma humilhação!», foi só um dos comentários às imagens que publicou no Instagram.