Amigo de Ronaldo conta tudo: a espera por dois clubes, as duras negociações com o Al Nassr e o contrato que "na Europa valeria mil milhões"

Edu Aguirre, jornalista espanhol e amigo pessoal de Cristiano Ronaldo, revelou no programa 'El Chiringuito de Jugones' alguns dos contornos da transferência de CR7 para o Al Nassr. Aguirre - que abordou também a Seleção, a saída do Manchester United e os rumores de que o craque português andava a oferecer-se pela Europa - corroborou as declarações do jogador, afiançando ter havido vários clubes interessados no português. (Vídeo El Chiringuito de Jugones)