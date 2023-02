A carregar o vídeo ...

Éder partilhou este domingo, nas redes sociais, um vídeo de memórias com Christian Atsu, antigo jogador do FC Porto que foi encontrado sem vida no sábado , vítima do sismo que abalou a Turquia no início deste mês. O avançado português e o ganês jogaram juntos durante uma temporada (2021/22) no Al Raed, da Arábia Saudita. (: Instagram/Éder)