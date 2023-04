Amorim: «Adán? Quando um erra, erramos todos. Sem ele não estaríamos aqui»

A carregar o vídeo ...

Uma saída mal calculada de Adán entre os postes permitiu à Juventus colocar-se na frente do marcador e da eliminatória dos quartos de final da Liga Europa. Questionado sobre o lance do guarda-redes espanhol na conferência de imprensa após o jogo, Rúben Amorim demonstrou confiança no seu jogador, afirmando que sem o guardião o Sporting não estaria agora a disputar esta fase da competição.