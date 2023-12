Amorim: «Conceição? Prova que sou humano, mas acho que não faltei ao respeito a ninguém»

A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim recordou esta sexta-feira as suas declarações sobre Sérgio Conceição no final do clássico entre Sporting e FC Porto, onde disse ter sido "bom" o treinador dos dragões ter falado depois de ter perdido o jogo. Em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Tondela, para a Allianz Cup, o técnico dos leões falou ainda sobre o facto de Viktor Gyökeres ser adorado pelos adeptos do clube, algo que confessa retirar-lhe alguma pressão.