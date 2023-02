Amorim diz que casos Palhinha e Paulinho "são completamente diferentes": «Não há nada para ficar surpreendido...»

A carregar o vídeo ...

Convidado a comparar as "táticas" usadas nos casos de suspensão de João Palhinha e mais recentemente de Paulinho, Rúben Amorim vincou que os dois casos são "completamente diferentes", lembrando ainda que o médio que agora joga no Fulham ainda não foi suspenso por cartões amarelos e é o centro-campista com mais desarmes da Liga inglesa.