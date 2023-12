Amorim e a afirmação de Fabrizio Romano sobre Gyökeres: «Se não pagarem a cláusula eu confirmo...»

A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim comentou esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Tondela na Allianz Cup, a afirmação do jornalista Fabrizio Romano, que há dias escreveu que o avançado sueco não ia deixar a equipa nesta reabertura do mercado de transferências. Em declarações aos jornalistas, o técnico do Sporting adiantou ainda os três nomes que não irão constar na lista de convocados para o jogo deste sábado.