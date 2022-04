Amorim e a reação do Benfica sobre a arbitragem: «É o maior elogio que podem dar a esta equipa técnica»

A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim comentou a posição tomada pelo Benfica no final do jogo entre Sporting e Paços de Ferreira, que ficou marcado por um penálti polémico assinalado sobre Paulinho na primeira parte, onde as águias assumiram que os leões têm sido beneficiados pelas arbitragens. Em declarações na conferência de imprensa, o treinador do Sporting mostrou-se... lisonjeado. "É o maior elogio que podem dar a esta equipa técnica", atirou. [Vídeo: CM TV]