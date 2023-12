A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim considera que Nuno Santos "boas hipóteses de ganhar" o Prémio Puskás. Em declarações na conferência de imprensa no final do jogo com o Sturm Graz, o treinador do Sporting disse ainda que o plantel estará "ansioso" para ver o 'look' com que o ala se irá apresentar na cerimónia.