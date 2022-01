Amorim explica Matheus Nunes no banco: «Da mesma forma que subiu muito rápido também pode descer»

A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim explicou, em declarações na conferência de imprensa no final do Vizela-Sporting, as razões que o levaram a escolher Daniel Bragança em detrimento de Matheus Nunes para assumir a titularidade no meio-campo dos leões, deixando um 'aviso' ao internacional português: "Da mesma forma que subiu muito rápido também pode descer. Na vida de futebolista temos de estar sempre no máximo e o Dani anda sempre no máximo", justificou. [Vídeo: CMTV]