Amorim: «O ambiente está diferente e toda a gente à volta do clube está a acreditar mais»

Rúben Amorim comentou o bom momento que o Sporting atravessa, sem, com isso, fazer uma avaliação à temporada que a equipa tem vindo a fazer no campeonato. Segundo o técnico dos leões, as avaliações fazem-se no final da época, mas ainda assim constata uma certa mudança na aura à volta do plantel: "O ambiente está diferente e toda a gente à volta do clube está a acreditar mais".