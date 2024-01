A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim falou esta quarta-feira, em conferência de imprensa , sobre a condição física de St. Juste, frisando que o central holandês - que ainda não está convocado para a deslocação a Vizela, amanhã pelas 20h45 - está a levar a recuperação com calma depois de ter sofrido, no início de dezembro, uma entorse traumática no tornozelo esquerdo.