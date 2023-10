Análise ao Inter-Benfica (1-0): como Trubin salvou as águias (e Lautaro Martínez que o diga)

A carregar o vídeo ...

O Benfica caiu no terreno do Inter e sofreu a segunda derrota, no mesmo número de jogos, na fase de grupos da Liga dos Campeões. Os italianos venceram por 1-0, mas o resultado acaba por ser curto, para o número de oportunidades criadas pelo Inter. O Benfica apareceu irreconhecível neste segundo tempo e só Trubin impediu que as águias saíssem de Itália com uma derrota expressiva. David Novo, editor executivo de Record, resume o que aconteceu.