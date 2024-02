Ancelotti diz que Real Madrid tem os seis melhores do mundo e dá resposta curiosa sobre... Mbappé

A carregar o vídeo ...

Carlo Ancelotti era naturalmente um treinador muito satisfeito depois da goleada deste sábado ao Girona (4-0) , que deixou o Real Madrid com cinco pontos de vantagem na liderança da LaLiga. Em conferência de imprensa no final da partida, o técnico italiano garantiu que os merengues têm os seis melhores jogadores do mundo e acabou por dar uma resposta curiosa quando questionado sobre o interesse em Mbappé. (: X)